Администрация Омска

В Омске сдвинули сроки разработки проекта транспортной развязки в районе метромоста, которая должна связать улицы Добровольского, Орджоникидзе и Красный Путь. Как сообщает Om1, причиной корректировки стали законсервированные объекты метрополитена, находящиеся под местом будущего строительства.

Чтобы согласовать документацию, проектировщикам придется подтвердить безопасность работ для подземных конструкций метро. Для этого потребуются дополнительные геотехнические изыскания, а также проверка расчетов строительных конструкций. Предварительно такие мероприятия займут от двух до трех месяцев, а их стоимость оценивается примерно в 1,5 млн рублей. Изначальным контрактом подобные работы не предусматривались, поэтому завершение проектирования перенесли на 30 апреля 2027 года.

Документацию готовит компания «Автодорпроект». Инженерные изыскания подрядчик уже провел, основные чертежи составлены, объемы строительных работ определены. В настоящее время специалисты дорабатывают проект, включая разделы о переносе инженерных коммуникаций, и подыскивают организацию для дополнительных исследований.

Отметим, что работа над проектом развязки стартовала в 2024 году с моделирования транспортных потоков. Тогда эксперты рассмотрели различные варианты движения машин и пешеходов. В сентябре того же года в Омском городском Совете было выбрано планировочное решение будущего объекта. Точная дата начала строительных работ пока не называется.