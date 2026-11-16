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В текущем году российское гражданство в Омске оформили 1 720 иностранных граждан. Такие данные редакции NGS55 предоставили в региональном управлении МВД.

Как отмечают в ведомстве, наибольшее число новых россиян зафиксировали в 2022 году – тогда паспорта получили 5 285 человек. Среди тех, кто получил гражданство сейчас, выходцы из Казахстана составляют 77,6 %, из Таджикистана – 5,8 %, из Кыргызстана – 3,11 %, из Армении – 2,1 %. Оставшаяся доля приходится на граждан других государств.

– Решение о приеме в гражданство в общем порядке принимает орган внутренних дел (МВД России). При наличии особых заслуг перед Российской Федерацией либо в случае, если прием в гражданство отвечает интересам Российской Федерации, решение о приеме в гражданство принимает Президент Российской Федерации, – добавили в МВД.

Претендовать на российское гражданство может любой человек старше 18 лет. Для этого требуется прожить в стране не меньше пяти лет по виду на жительство, покидая ее не более чем на 90 дней в году, а также подтвердить знание русского языка, истории и основ законодательства, соблюдать Конституцию и произнести присягу.