omskinform.ru

В 2026 году жители России стали реже совершать дорогие покупки из-за высоких ставок по ипотеке и автокредитам, а также роста утильсбора. Об этом рассказал 76.RU научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По словам эксперта, льготные жилищные займы под 6 % годовых сейчас доступны лишь ограниченному кругу заемщиков, а проценты по автокредитам не радуют покупателей. Доходность сберегательных счетов при этом снижается, поэтому держать средства под процент становится все менее выгодно, и граждане активнее снимают деньги со вкладов. Как отметил Остапкович, объем накоплений населения сегодня рекордный – в банках хранится около 67 триллионов рублей. При этом, по его оценке, 80 % этих средств принадлежит примерно 20 % вкладчиков.

Копит в основном верхнедоходная часть населения. Среднедоходная живет от зарплаты до зарплаты. Низкодоходная часть живет на кредитах. Они не делают вклады, а, наоборот, берут потребительские кредиты.

Экономист подчеркнул: снятые с депозитов деньги люди направляют не на развлечения, а на необходимые приобретения, например ремонт квартиры, тогда как походы в кафе и рестораны откладываются на потом. Снижение темпов роста реальных доходов заставляет граждан минимизировать расходы и исключать необязательные товары, переводя их в отложенный спрос. По данным Росстата, во втором квартале прирост реальных располагаемых доходов составил 101,5 % против 110 % годом ранее. Ключевую ставку Центробанк на последнем заседании сохранил на уровне 14 %, и, по прогнозу Остапковича, в декабре ее если и снизят, то не более чем на 0,25 %, что вряд ли заметно повлияет на кредиты и депозиты.