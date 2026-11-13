Омичам назвали профессии, где зарплаты перевалили за 200 тысяч рублей

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Аналитики hh.ru выяснили, какие специалисты нужнее всего работодателям Омской области. На десятку лидеров приходится 43 % всех вакансий региона.

Самыми массовыми стали продавцы-консультанты и кассиры – для них открыли около 900 вакансий при зарплате 49,2 тысячи рублей и дефиците в 3,1 кандидата на место. Кадровый голод также зафиксирован среди поваров, пекарей и кондитеров (500 вакансий по 60,1 тысячи рублей, всего 2 резюме на место) и врачей (300 вакансий по 100 тысяч рублей, около 400 соискателей).

Самые высокие зарплаты предлагают рабочим и водителям. Сварщики могут рассчитывать в среднем на 228 тысяч рублей при 400 вакансиях, машинисты – на 203,4 тысячи (400 вакансий), водители и экспедиторы – на 202,7 тысячи (700 вакансий, 5,6 резюме на место), а монтажники – на 194,4 тысячи (400 вакансий).

Электромонтажникам и техникам предлагают 176,1 тысячи рублей при 400 вакансиях и двукратном дефиците, разнорабочим – 102,1 тысячи (500 вакансий). При этом среди менеджеров по продажам наблюдается высокая конкуренция – 11,6 резюме на место при 500 открытых вакансиях и зарплате 83,6 тысячи рублей.