Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

Стало известно, сколько зарабатывают омские водители

Водителям погрузчиков предлагают зарплату до 124 тысяч рублей.
водитель общественного транспорта

Исследователи сервиса SuperJob проанализировали актуальные предложения на рынке труда в российских городах. В ряде регионов водителям предлагают зарплаты свыше 150 тысяч рублей в месяц – например, водителям-экспедиторам категории Е в Волгограде, Самаре и Уфе платят от 191 тысячи рублей, а водителям троллейбусов в Санкт-Петербурге – до 195 тысяч рублей.

На этом фоне зарплаты в Омске выглядят скромнее, однако также превышают средние показатели по ряду рабочих специальностей. В частности, открыты вакансии для водителей погрузчиков с зарплатным предложением от 92 до 124 тысяч рублей в месяц.

Аналогичные вакансии зафиксированы и в других крупных промышленных центрах. Так, в Челябинске водителям погрузчиков готовы платить чуть больше – от 102 до 126 тысяч рублей ежемесячно.

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·Общество·Мария Филимонова

Стало известно, сколько зарабатывают омские водители

Водителям погрузчиков предлагают зарплату до 124 тысяч рублей.
водитель общественного транспорта

Исследователи сервиса SuperJob проанализировали актуальные предложения на рынке труда в российских городах. В ряде регионов водителям предлагают зарплаты свыше 150 тысяч рублей в месяц – например, водителям-экспедиторам категории Е в Волгограде, Самаре и Уфе платят от 191 тысячи рублей, а водителям троллейбусов в Санкт-Петербурге – до 195 тысяч рублей.

На этом фоне зарплаты в Омске выглядят скромнее, однако также превышают средние показатели по ряду рабочих специальностей. В частности, открыты вакансии для водителей погрузчиков с зарплатным предложением от 92 до 124 тысяч рублей в месяц.

Аналогичные вакансии зафиксированы и в других крупных промышленных центрах. Так, в Челябинске водителям погрузчиков готовы платить чуть больше – от 102 до 126 тысяч рублей ежемесячно.

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Рубрика - Общество