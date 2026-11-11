В Омске появилась шестая судостроительная компания

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В Омске 11 ноября зарегистрировали новую компанию «Рец», которая займется строительством кораблей, судов и плавучих конструкций. Теперь в городе шесть фирм судостроительного профиля.

Как сообщает «СуперОмск» на конец 2025 года, суммарная чистая прибыль юрлиц отрасли составила 74,2 млн рублей при выручке в 900 млн. Суммарная среднесписочная численность сотрудников превышает 158 человек, а зарплаты по объявлениям – от 80 до 120 тысяч рублей.

Большая часть активов принадлежит омским бизнесменам. Так, ООО «Омский судоремонтно-судостроительный завод» входит в структуру «Межрегионфлота».

Помимо этого, ООО «ПКФ Техметторг» выполнило заказ на постройку двух буксиров и паромов к ним для Тобольска. Стоимость заказа превысила 446 млн рублей.