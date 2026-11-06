В Омской области одобрили миллиарды на завод шин для тяжелой техники

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В Омской области построят завод по производству шин для тяжелой техники при поддержке федерального центра. Региону одобрили казначейский инфраструктурный кредит, средства которого направят на создание инженерных сетей для будущего предприятия. Об итогах конкурсного отбора президенту России Владимиру Путину доложил министр экономического развития Максим Решетников.

– На первом этапе распределили 77 млрд рублей на 20 проектов в 17 регионах. В Пермском крае средства направят на инфраструктуру для производства двигателей для самолетов МС-21, в Омской области – для завода шин для тяжелой техники, – заявили в пресс-службе правительства.

Казначейские инфраструктурные кредиты предоставляются регионам на 15 лет под 3 % годовых. За счет этих средств субъекты могут строить дороги и инженерные сети, необходимые для запуска новых производств и туристических объектов. Погашение задолженности начинается с третьего года.

Поддержка предусмотрена и для других инвестиционных проектов. По итогам второго этапа распределения кредитов более 88 млрд рублей направят на реализацию 23 проектов в 22 регионах. В частности, средства помогут создать инфраструктуру для производств в 10 особых экономических зонах. В Дагестане аэропорт соединят с пригородной железной дорогой, чтобы пассажиры могли добираться до Дербента без пересадок. В Тюменской области построят инженерные сети для круглогодичного термального курорта «Жемчужина Сибири».

В Минэкономразвития подсчитали, что проекты двух этапов обеспечат более 870 млрд рублей налоговых поступлений до 2040 года. При этом только конкурсное направление программы, по оценкам ведомства, позволит привлечь почти 2 трлн рублей инвестиций.

Интерес регионов к программе оказался значительно выше предусмотренного финансирования: объем поданных заявок в 2,5 раза превысил бюджетный лимит. До конца 2026 года субъекты должны заключить соглашения с Минстроем и согласовать сроки создания инфраструктуры с графиками реализации инвестиционных проектов.

Высокий спрос на программу стал поводом для обсуждения ее дальнейшего продления. Максим Решетников предложил сохранить механизм казначейских инфраструктурных кредитов, а источником финансирования сделать средства, которые регионы начнут возвращать по ранее выданным займам с 2028 года.

Напомним, ранее в Омске нашли место для строительства нового завода по производству кораблей.