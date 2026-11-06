Омск-информ
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·Промышленность·Алексей Новиков

В Омске нашли место для строительства нового завода по производству кораблей

Верфь хотят разместить неподалеку от Речного порта.
речфлот

Территорию неподалеку от Омского речного порта могут отвести под строительство судостроительного завода. Как сообщает портал «ОМ1», предприятие планируют разместить на полуострове напротив жилого комплекса «Регата».

Для реализации проекта потребуется внести изменения в Правила землепользования и застройки. Сейчас большая часть территории относится к зоне городской рекреации. Здесь предлагают выделить отдельную производственную зону. Проект соответствующих поправок уже вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, ранее сообщалось, что будущая верфь будет специализироваться на строительстве судов класса «река-море», которые смогут перевозить грузы по Иртышу. В проект Омский речной порт намерен вложить 1,1 млрд рублей.

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·Промышленность·Алексей Новиков

В Омске нашли место для строительства нового завода по производству кораблей

Верфь хотят разместить неподалеку от Речного порта.
речфлот

Территорию неподалеку от Омского речного порта могут отвести под строительство судостроительного завода. Как сообщает портал «ОМ1», предприятие планируют разместить на полуострове напротив жилого комплекса «Регата».

Для реализации проекта потребуется внести изменения в Правила землепользования и застройки. Сейчас большая часть территории относится к зоне городской рекреации. Здесь предлагают выделить отдельную производственную зону. Проект соответствующих поправок уже вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, ранее сообщалось, что будущая верфь будет специализироваться на строительстве судов класса «река-море», которые смогут перевозить грузы по Иртышу. В проект Омский речной порт намерен вложить 1,1 млрд рублей.

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Рубрика - Промышленность