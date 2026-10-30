Омские моржи откроют зимний сезон заплывами на Иртыше

Ирина Ивахова

В Омске определили дату открытия сезона зимнего плавания. Первый заплыв состоится 4 ноября в рамках чемпионата Омской области.

В соревнованиях примут участие мужчины и женщины. Им предстоит разыграть медали на четырех дистанциях – 25, 50, 100 и 200 метров. Спортсмены выступят в трех стилях плавания: вольном, брассе и баттерфляе. Кроме того, программа чемпионата предусматривает смешанные эстафеты 4×25 метров, сообщили в региональном минспорта.

Площадкой для проведения соревнований станет база клуба «Омские моржи», расположенная на берегу Иртыша в парке «Зеленый остров».