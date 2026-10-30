Российским хоккейным сборным открыли путь на международные соревнования

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Сегодня, 30 октября, стало известно, что Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России на решение Совета Международной федерации хоккея от 27 июля 2026 года.

В результате все пять резолюций Совета ИИХФ были отменены. Международную федерацию хоккея обязали разрешить российским командам выступать на соревнованиях, подпадавших под эти ограничения.

Согласно вердикту КАС, ИИХФ должна допустить российские команды к соответствующим соревнованиям в сезоне-2026/27. При этом принятое судом решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

В Федерации хоккея России положительно восприняли решение Спортивного арбитражного суда. В организации также поблагодарили Минспорт РФ, Олимпийский комитет России, юридическую команду Curtis и остальных специалистов, которые помогали отстаивать позицию российской стороны.

В ФХР добавили, что за время отстранения от международных соревнований продолжали работу с национальными сборными и подготовку хоккеистов всех возрастов. Кроме того, федерация не прекращала развивать внутренние турниры, детско-юношеский, молодежный и женский хоккей.

Отметим, что ближайшим международным турниром станет молодежный чемпионат мира, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.