Шлеменко хочет изменить имидж Омска через бойцов ММА

Фото: Omskinform.ru

Омский боец Александр Шлеменко рассказал, какие задачи ставит перед собой его авторская школа единоборств «Шторм» и почему считает ее важной не только для подготовки спортсменов, но и для имиджа Омска.

Как сообщил «Омск-информу» Шлеменко в рамках открытых съемок выпуска программы «Обед со звездой» для телеканала «Россия 1», его главная цель – воспитывать сильных, здоровых и дисциплинированных людей, а также создавать условия, чтобы перспективные спортсмены оставались в городе. Легенда ММА сам старается показывать такой пример личным отношением к спорту и жизни. По словам Шлеменко, у него были возможности переехать в Москву или за границу, однако он решил продолжать развивать свое дело в Омске.

– Спортсмены испокон веков зачем ездили в другие страны? Вот американцы, японцы и так далее – они нас не знают. Они не знают, как мы выглядим. Но если ты приезжаешь, показываешь себя, то это работает на всех нас, кто приехал. Если ты достойно себя показываешь – как сильный, трезвый, здоровый, умный парень, – заявил Шлеменко.

Он привел в пример собственный опыт выступлений в США, где, по его словам, соперники и другие представители местного спортивного сообщества удивлялись тому, что у него два высших образования. Для американских бойцов такой образ является редкостью. Там спортсменов чаще воспринимают как «плохих парней», людей, которые не слишком хорошо учатся. У Шлеменко же красный диплом и одни пятерки за учебу.

Главным результатом работы «Шторма» Александр Шлеменко считает возможность дать дорогу новым омским спортсменам.

– Вы же знаете, слышали, что не пытаются покинуть дом. Так вот, нас не пытаются покинуть, а, наоборот, приезжают, потому что здесь мы создаем все условия. И у нас уже порядка нескольких десятков победителей первенства мира среди детей, первенства России среди детей, чемпионов мира. Те же Александр Зырянов, Александр Шепель, Андрей Корешков – их очень много. Я вообще могу долго перечислять ребят, которые начали здесь и добились самых высоких вершин. Недавно сразу двое бойцов, которые занимались у нас в школе, сражались на турнире UFC 333. В со-главном бою выступал Петр Ян, ингуш Мовсар Евлоев – в главном, – отметил Шлеменко.

Он считает, что именно такие истории помогают делать Омск заметным на спортивной карте страны и мира. Развитие спортивной инфраструктуры и появление успешных спортсменов способны формировать привлекательный образ города и, как следствие, создавать условия для притока новых людей и специалистов.