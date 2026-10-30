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·Спорт·Алексей Новиков

Шлеменко хочет изменить имидж Омска через бойцов ММА

Создавая условия для будущих чемпионов, его авторская школа «Шторм» работает на привлекательность города.
Александр Шлеменко

Омский боец Александр Шлеменко рассказал, какие задачи ставит перед собой его авторская школа единоборств «Шторм» и почему считает ее важной не только для подготовки спортсменов, но и для имиджа Омска.

Как сообщил «Омск-информу» Шлеменко в рамках открытых съемок выпуска программы «Обед со звездой» для телеканала «Россия 1», его главная цель – воспитывать сильных, здоровых и дисциплинированных людей, а также создавать условия, чтобы перспективные спортсмены оставались в городе. Легенда ММА сам старается показывать такой пример личным отношением к спорту и жизни. По словам Шлеменко, у него были возможности переехать в Москву или за границу, однако он решил продолжать развивать свое дело в Омске.

– Спортсмены испокон веков зачем ездили в другие страны? Вот американцы, японцы и так далее – они нас не знают. Они не знают, как мы выглядим. Но если ты приезжаешь, показываешь себя, то это работает на всех нас, кто приехал. Если ты достойно себя показываешь – как сильный, трезвый, здоровый, умный парень, – заявил Шлеменко.

Он привел в пример собственный опыт выступлений в США, где, по его словам, соперники и другие представители местного спортивного сообщества удивлялись тому, что у него два высших образования. Для американских бойцов такой образ является редкостью. Там спортсменов чаще воспринимают как «плохих парней», людей, которые не слишком хорошо учатся. У Шлеменко же красный диплом и одни пятерки за учебу.

Главным результатом работы «Шторма» Александр Шлеменко считает возможность дать дорогу новым омским спортсменам. 

– Вы же знаете, слышали, что не пытаются покинуть дом. Так вот, нас не пытаются покинуть, а, наоборот, приезжают, потому что здесь мы создаем все условия. И у нас уже порядка нескольких десятков победителей первенства мира среди детей, первенства России среди детей, чемпионов мира. Те же Александр Зырянов, Александр Шепель, Андрей Корешков – их очень много. Я вообще могу долго перечислять ребят, которые начали здесь и добились самых высоких вершин. Недавно сразу двое бойцов, которые занимались у нас в школе, сражались на турнире UFC 333. В со-главном бою выступал Петр Ян, ингуш Мовсар Евлоев – в главном, – отметил Шлеменко. 

Он считает, что именно такие истории помогают делать Омск заметным на спортивной карте страны и мира. Развитие спортивной инфраструктуры и появление успешных спортсменов способны формировать привлекательный образ города и, как следствие, создавать условия для притока новых людей и специалистов.

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·Спорт·Алексей Новиков

Шлеменко хочет изменить имидж Омска через бойцов ММА

Создавая условия для будущих чемпионов, его авторская школа «Шторм» работает на привлекательность города.
Александр Шлеменко

Омский боец Александр Шлеменко рассказал, какие задачи ставит перед собой его авторская школа единоборств «Шторм» и почему считает ее важной не только для подготовки спортсменов, но и для имиджа Омска.

Как сообщил «Омск-информу» Шлеменко в рамках открытых съемок выпуска программы «Обед со звездой» для телеканала «Россия 1», его главная цель – воспитывать сильных, здоровых и дисциплинированных людей, а также создавать условия, чтобы перспективные спортсмены оставались в городе. Легенда ММА сам старается показывать такой пример личным отношением к спорту и жизни. По словам Шлеменко, у него были возможности переехать в Москву или за границу, однако он решил продолжать развивать свое дело в Омске.

– Спортсмены испокон веков зачем ездили в другие страны? Вот американцы, японцы и так далее – они нас не знают. Они не знают, как мы выглядим. Но если ты приезжаешь, показываешь себя, то это работает на всех нас, кто приехал. Если ты достойно себя показываешь – как сильный, трезвый, здоровый, умный парень, – заявил Шлеменко.

Он привел в пример собственный опыт выступлений в США, где, по его словам, соперники и другие представители местного спортивного сообщества удивлялись тому, что у него два высших образования. Для американских бойцов такой образ является редкостью. Там спортсменов чаще воспринимают как «плохих парней», людей, которые не слишком хорошо учатся. У Шлеменко же красный диплом и одни пятерки за учебу.

Главным результатом работы «Шторма» Александр Шлеменко считает возможность дать дорогу новым омским спортсменам. 

– Вы же знаете, слышали, что не пытаются покинуть дом. Так вот, нас не пытаются покинуть, а, наоборот, приезжают, потому что здесь мы создаем все условия. И у нас уже порядка нескольких десятков победителей первенства мира среди детей, первенства России среди детей, чемпионов мира. Те же Александр Зырянов, Александр Шепель, Андрей Корешков – их очень много. Я вообще могу долго перечислять ребят, которые начали здесь и добились самых высоких вершин. Недавно сразу двое бойцов, которые занимались у нас в школе, сражались на турнире UFC 333. В со-главном бою выступал Петр Ян, ингуш Мовсар Евлоев – в главном, – отметил Шлеменко. 

Он считает, что именно такие истории помогают делать Омск заметным на спортивной карте страны и мира. Развитие спортивной инфраструктуры и появление успешных спортсменов способны формировать привлекательный образ города и, как следствие, создавать условия для притока новых людей и специалистов.

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Рубрика - Спорт