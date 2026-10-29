Шлеменко назвал возможных соперников Петра Яна после завоевания пояса UFC

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Омский боец Александр Шлеменко назвал главную причину победы воспитанника его школы «Шторм», действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна над Мерабом Двалишвили. По мнению спортсмена, россиянин одержал победу за счет лучшей функциональной подготовки.

– Причина очень простая: Петя его передышал, то есть функционально был лучше готов, а у Двалишвили его конек – это функционал. И если он не может ее взять, то он не может выиграть бой, что мы увидели. То есть Петя лучший в этом функционале, он его победил. И, я думаю, вряд ли теперь он сможет у него выиграть, – поделился известный омский боец.

При этом Шлеменко опроверг миф о непобедимости Петра Яна. По его словам, в MMA всегда есть очень сильные спортсмены. Все зависит от подготовки и физической формы.

– Самый прикол в том, что ты, скорее всего, можешь о них даже не знать и не думать. Поэтому у каждого всегда есть шанс. Все зависит от подготовки, все зависит от настроя. И я вам больше скажу: завтрашний день не будет таким, как сегодняшний. Это все должны понимать. То есть сегодня ты можешь быть одним, а завтра – совершенно другим, как в положительную, так и в отрицательную сторону. То есть сегодня ты можешь быть сильнее, завтра – слабее, и наоборот: сегодня можешь быть слабее, завтра – сильнее, – добавил боец.

При этом наиболее сложными соперниками для действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Александр Шлеменко считает российских бойцов. Преимущество в таких поединках может дать то, что отечественные спортсмены прошли ту же школу подготовки и хорошо знают особенности друг друга.