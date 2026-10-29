«Лучший сбор в жизни»: Шлеменко остался доволен неожиданным поражением в США

Фото: Omskinform.ru

Омский боец Александр Шлеменко рассказал, зачем вышел на борцовский турнир в Лас-Вегасе перед титульным боем с Рамазаном Эмеевым. Как сообщил «Омск-информу» спортсмен, он заранее включил выступление в свою подготовку и использовал схватку прежде всего как проверку функциональной готовности и дополнительную соревновательную практику.

– Хорошо, что у меня была возможность выступить в Лас-Вегасе. Я разделил свою подготовку на два этапа и к Лас-Вегасу отнесся именно как к тренировочному этапу. Поэтому для меня было неважно, выиграю я или проиграю. Главное – провести этот тренировочный поединок, что я и сделал. Сейчас чувствую себя отлично, травм никаких нет. Как показала эта подготовка, функционально я очень хорошо готов, – заявил боец.

Шлеменко отметил, что участие в борцовском турнире оказалось особенно полезным перед боем с Эмеевым. По словам омского спортсмена, предстоящая встреча с представителем Дагестана стала дополнительным стимулом поработать над борьбой.

– Я буду драться с дагестанцем. Дагестанская школа борьбы известна на весь мир. И здесь так совпало, что меня как будто бы свыше направили поучаствовать в схватке по вольной борьбе именно для того, чтобы я эту борьбу подтянул. Действительно, благодаря этому я провел самый лучший сбор в своей жизни, – подчеркнул Шлеменко.

Выступление в Лас-Вегасе стало для легенды ММА не только частью подготовки к титульному бою, но и новым опытом в карьере. В 42 года омский боец впервые получил соревновательный опыт в вольной борьбе.

Титульный поединок Шлеменко – Эмеев состоится 25 декабря в Санкт-Петербурге. Для Александра этот бой станет очередным чемпионским испытанием в карьере. Уроженец Омска начал профессиональную карьеру в ММА в 2004 году и успел завоевать пояс Bellator в среднем весе. Сейчас на его счету 68 побед и 17 поражений.

Рамазан Эмеев родился в Дагестане и дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2009 году. В 2017-м он стал бойцом UFC, где выступал до 2022 года. Всего за карьеру дагестанец одержал 23 победы и потерпел шесть поражений.