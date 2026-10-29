Сушинский раздаст автографы фанатам «Авангарда» в Москве

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Омский «Авангард» организует автограф-сессию с тремя капитанами разных лет перед домашним матчем с ЦСКА в Москве, который состоится 5 ноября. Об этом клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Участниками встречи станут Константин Маслюков, Максим Сушинский и Равиль Якубов – хоккеисты, чьи имена прочно связаны с историей омской команды. Болельщики смогут пообщаться с легендами и получить их автографы. Мероприятие пройдет в зоне ЭКСПО, начало запланировано на 18:10. Чтобы попасть на сессию, необходимо заранее приобрести билет на игру.

Клуб призывает поклонников хоккея не откладывать покупку билетов, чтобы успеть встретиться со знаменитыми капитанами. Матч против ЦСКА обещает стать не только спортивным, но и памятным событием для всех, кто следит за судьбой «Авангарда».