«Авангард» всухую разорвал финалистов Кубка Гагарина на выезде

Фото: hawk.ru

Вчера, 28 октября, «Авангард» одержал сухую победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27. Встреча в Казани завершилась со счетом 4:0 в пользу омского клуба.

В первом периоде омичи смогли открыть счет только в концовке, причем сделали это дважды. Сперва на 16-й минуте шайбу в ворота «казанцев» отправил Майкл Маклауд с передач Марселя Ибрагимова и Александра Волкова. А уже на 19-й минуте Джошуа Ливо увеличил преимущество «Авангарда» до двух шайб.

Вторая двадцатиминутка прошла без голов. В третьем периоде омичи продолжили добивать «барсов». На 44-й минуте Маклауд оформил дубль и довел счет до 3:0. Точку в матче поставил Василий Пономарев. За 47 секунд до финальной сирены он поразил пустые ворота и установил окончательный счет – 4:0.

Напомним, что следующий матч «Авангард» проведет в Тольятти с местной «Ладой» в 21:00 по омскому времени.