Буше раскрыл, как возвращение Шарипзянова и Лажуа меняет игру «Авангарда»

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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о физическом состоянии защитников Дамира Шарипзянова и Максима Лажуа. По мере восстановления хоккеистов у команды появляется больше возможностей для укрепления игры в обороне.

– Тот же Шарипзянов, когда только вернулся, мог играть только по 10 минут. Сейчас он набирает форму, возвращается к своему темпу. Мы снова можем давать ему по 20 минут, и он в хорошей форме. То же самое – по Лажуа, – заявил Буше.

Восстановление ведущих защитников особенно важно для команды, поскольку, по оценке канадского специалиста, «Авангарду» не хватало игроков обороны высокого уровня. Буше подчеркнул, что, несмотря на нехватку нападающих для усиления атаки, именно игра в защите во многом определяет действия команды. Сейчас все семь защитников омского клуба соответствуют уровню КХЛ.

По словам тренера, это позволяет «Авангарду» увереннее действовать уже с первых секунд владения шайбой. Защитники помогают команде выходить из своей зоны, выполнять первые передачи и сохранять контроль над шайбой. Кроме того, надежная игра в обороне позволяет эффективнее перекрывать сопернику пространство в средней зоне.