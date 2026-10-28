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·Спорт·Мария Филимонова

В Омск привезут легендарный трофей «Авангарда»

Омичи смогут вживую увидеть кубок чемпионов России 2004 года.
Кубок чемпионов России

В Омск доставят легендарный Кубок чемпионов России 2004 года. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Авангард».

Именно этот главный трофей омская команда завоевала в 2004 году, впервые в своей истории став чемпионом страны после победы в финальной серии над магнитогорским «Металлургом».

Болельщики смогут увидеть знаменитый Кубок вживую 5 ноября. Реликвию выставят в ЭКСПО перед стартом игры «ястребов» с ЦСКА. В клубе призывают омских любителей хоккея прийти на матч заранее, чтобы рассмотреть первое золото команды и прикоснуться к истории.

Напомним, что сегодня «Авангард» встречается с казанским «Ак Барсом». Игра начнется в 22:00.

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·Спорт·Мария Филимонова

В Омск привезут легендарный трофей «Авангарда»

Омичи смогут вживую увидеть кубок чемпионов России 2004 года.
Кубок чемпионов России

В Омск доставят легендарный Кубок чемпионов России 2004 года. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Авангард».

Именно этот главный трофей омская команда завоевала в 2004 году, впервые в своей истории став чемпионом страны после победы в финальной серии над магнитогорским «Металлургом».

Болельщики смогут увидеть знаменитый Кубок вживую 5 ноября. Реликвию выставят в ЭКСПО перед стартом игры «ястребов» с ЦСКА. В клубе призывают омских любителей хоккея прийти на матч заранее, чтобы рассмотреть первое золото команды и прикоснуться к истории.

Напомним, что сегодня «Авангард» встречается с казанским «Ак Барсом». Игра начнется в 22:00.

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Рубрика - Спорт