В Омск привезут легендарный трофей «Авангарда»

Фото: t.me/omskiyavangard

В Омск доставят легендарный Кубок чемпионов России 2004 года. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Авангард».

Именно этот главный трофей омская команда завоевала в 2004 году, впервые в своей истории став чемпионом страны после победы в финальной серии над магнитогорским «Металлургом».

Болельщики смогут увидеть знаменитый Кубок вживую 5 ноября. Реликвию выставят в ЭКСПО перед стартом игры «ястребов» с ЦСКА. В клубе призывают омских любителей хоккея прийти на матч заранее, чтобы рассмотреть первое золото команды и прикоснуться к истории.

Напомним, что сегодня «Авангард» встречается с казанским «Ак Барсом». Игра начнется в 22:00.