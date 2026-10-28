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·Спорт·Олег Кипорук

В «Авангарде» прокомментировали место команды на дне таблицы

Шарипзянов высказался о временном падении команды на дно таблицы Восточной конференции.
Дамир Шарипзянов ХК Авангард

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал неутешительные для команды первые месяцы «регулярки». Он отметил, что пребывание на последнем месте выглядело сюрреалистично, но в коллективе старались разряжать обстановку подколами.

По его словам, после неточных передач на тренировках он в шутку напоминал партнерам о последней строчке в таблице.

– Я больше подкалывал ребят. Например, когда на тренировке кто‑то неточно отдавал передачу, говорил: «Вот поэтому мы на последнем месте!» Понятно, что мы превращали это в шутку. Но, естественно, никто таким положением недоволен, – рассказал капитан а беседе с Матч ТВ.

Также Шарипзянов признался, что старается не смотреть на турнирные расклады. Хоккеист отметил, что в команде и говорят о хорошем потенциале по потерянным очкам, эти баллы еще предстоит заработать в будущих матчах.

Напомним, что в понедельник, 26 октября, омский клуб победил московское «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме. После победы «Авангард» поднялся на 9-е место в Восточной конференции.

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·Спорт·Олег Кипорук

В «Авангарде» прокомментировали место команды на дне таблицы

Шарипзянов высказался о временном падении команды на дно таблицы Восточной конференции.
Дамир Шарипзянов ХК Авангард

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал неутешительные для команды первые месяцы «регулярки». Он отметил, что пребывание на последнем месте выглядело сюрреалистично, но в коллективе старались разряжать обстановку подколами.

По его словам, после неточных передач на тренировках он в шутку напоминал партнерам о последней строчке в таблице.

– Я больше подкалывал ребят. Например, когда на тренировке кто‑то неточно отдавал передачу, говорил: «Вот поэтому мы на последнем месте!» Понятно, что мы превращали это в шутку. Но, естественно, никто таким положением недоволен, – рассказал капитан а беседе с Матч ТВ.

Также Шарипзянов признался, что старается не смотреть на турнирные расклады. Хоккеист отметил, что в команде и говорят о хорошем потенциале по потерянным очкам, эти баллы еще предстоит заработать в будущих матчах.

Напомним, что в понедельник, 26 октября, омский клуб победил московское «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме. После победы «Авангард» поднялся на 9-е место в Восточной конференции.

1648
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Рубрика - Спорт