В «Авангарде» прокомментировали место команды на дне таблицы

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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал неутешительные для команды первые месяцы «регулярки». Он отметил, что пребывание на последнем месте выглядело сюрреалистично, но в коллективе старались разряжать обстановку подколами.

По его словам, после неточных передач на тренировках он в шутку напоминал партнерам о последней строчке в таблице.

– Я больше подкалывал ребят. Например, когда на тренировке кто‑то неточно отдавал передачу, говорил: «Вот поэтому мы на последнем месте!» Понятно, что мы превращали это в шутку. Но, естественно, никто таким положением недоволен, – рассказал капитан а беседе с Матч ТВ.

Также Шарипзянов признался, что старается не смотреть на турнирные расклады. Хоккеист отметил, что в команде и говорят о хорошем потенциале по потерянным очкам, эти баллы еще предстоит заработать в будущих матчах.

Напомним, что в понедельник, 26 октября, омский клуб победил московское «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме. После победы «Авангард» поднялся на 9-е место в Восточной конференции.