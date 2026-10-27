Трусливый хоккей»: чемпион мира жестко раскритиковал омский «Авангард»

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Чемпион мира и экс-нападающий омского «Авангарда» Андрей Николишин резко оценил выступление команды в нынешнем сезоне КХЛ. В эфире передачи «Скользкий лед» он жестко прошелся по игровой тактике «ястребов» и решениям тренерского штаба.

– Я переживаю за «Авангард», за болельщиков, команду, город. Но сейчас это трусливый хоккей. Они стараются как можно быстрее выкинуть шайбу из своей зоны. Выкинуть, побежать. Бегают, носятся, но смысла никакого. Команда начинает вести в одну шайбу – и отбрасывается. Не понимаю почему, – заявил Николишин.

Николишин обратил внимание на слабую результативность «Авангарда», несмотря на наличие в команде квалифицированных хоккеистов. Для сравнения он указал на «Барыс», игроки которого забросили 65 шайб при омских 30 шайбах (прим. ред. в последнем матче с «Динамо» омичи набрали еще 3 гола в общую копилку).

По мнению бывшего нападающего, омичи практически не создают опасных моментов, что вызывает серьезные вопросы к работе тренерского штаба.