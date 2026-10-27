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·Спорт·Алексей Новиков

Хоккейный функционер усомнился в том, что Буше вытащит «Авангард» из кризиса

Эксперт считает, что с таким составом омичи должны были находиться как минимум в середине турнирной таблицы.
Ги Буше

Известный российский хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд заявил, что Ги Буше не сумеет исправить ситуацию и вновь привести «Авангарда» к победам. 

– Травмы, безусловно, влияют, но, во-первых, уже практически все игроки вернулись. Во-вторых, даже с учетом травмированных уровень состава «Авангарда» таков, что они должны были идти как минимум в середине таблицы. Мне кажется, это уже какой-то системный кризис. Вначале мне казалось, что Ги Буше сможет выйти из него, но сейчас у меня большие сомнения, откровенно говоря, – цитирует Вайсфельда «Советский спорт». 

Отметим, что после 17 игр в регулярном чемпионате КХЛ омский клуб располагается на девятом месте в Восточной конференции, набрав 18 очков.

Напомним, ранее другой известный хоккейный эксперт Александр Кожевников жестко высказался об отношении руководства «Авангарда» к Буше после слабого старта сезона.

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·Спорт·Алексей Новиков

Хоккейный функционер усомнился в том, что Буше вытащит «Авангард» из кризиса

Эксперт считает, что с таким составом омичи должны были находиться как минимум в середине турнирной таблицы.
Ги Буше

Известный российский хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд заявил, что Ги Буше не сумеет исправить ситуацию и вновь привести «Авангарда» к победам. 

– Травмы, безусловно, влияют, но, во-первых, уже практически все игроки вернулись. Во-вторых, даже с учетом травмированных уровень состава «Авангарда» таков, что они должны были идти как минимум в середине таблицы. Мне кажется, это уже какой-то системный кризис. Вначале мне казалось, что Ги Буше сможет выйти из него, но сейчас у меня большие сомнения, откровенно говоря, – цитирует Вайсфельда «Советский спорт». 

Отметим, что после 17 игр в регулярном чемпионате КХЛ омский клуб располагается на девятом месте в Восточной конференции, набрав 18 очков.

Напомним, ранее другой известный хоккейный эксперт Александр Кожевников жестко высказался об отношении руководства «Авангарда» к Буше после слабого старта сезона.

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Рубрика - Спорт