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·Спорт·Алексей Новиков

Вратарь «Авангарда» пообещал омичам скорый выход из кризиса

По словам вратаря, из-за травм команда лишилась почти половины состава, однако сейчас игроки постепенно набирают ход.
Иван Просветов

Вратарь «Авангарда» Иван Просветов считает, что неудачный старт сезона во многом объясняется многочисленными травмами. По его словам, в определенный момент команда лишилась почти половины состава, включая всех хоккеистов первого большинства, что серьезно осложнило борьбу за результат.

– Я считаю, что в нашем случае это на сто процентов было связано с травмами. У нас отсутствовала практически половина команды, в том числе все игроки первого большинства. В таких условиях было очень тяжело добиваться результата. Но сейчас мы постепенно набираем ход, ребята вновь обретают уверенность в своих силах. Поэтому я думаю, что совсем скоро мы выйдем на свой уровень, – цитирует голкипера «Советский спорт».

При этом Просветов отметил, что, несмотря на неудачи, в команде сохраняется хорошая атмосфера. По его словам, опытные игроки не склонны слишком остро переживать поражения и продолжают работать, веря, что ситуация изменится к лучшему.

– У нас опытный коллектив, поэтому мы не так сильно переживаем из-за неудач в раздевалке. Мы продолжаем работать и всегда верили, что все будет хорошо. Могу заверить болельщиков, что это лишь вопрос времени. Новым ребятам нужно освоиться в системе, почувствовать себя увереннее. У нас классные тренеры, нападающие и защитники. Ну и мы с Никитой, наверное, тоже неплохие вратари, – добавил вратарь.

Просветов уверен, что у команды есть все необходимое для улучшения результатов. Теперь «Авангарду» предстоит наладить взаимодействие на льду и довести начатое до конца.

Напомним, ранее хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд усомнился в том, что Ги Буше удастся вывести «Авангард» из кризиса и наладить игру команды.

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·Спорт·Алексей Новиков

Вратарь «Авангарда» пообещал омичам скорый выход из кризиса

По словам вратаря, из-за травм команда лишилась почти половины состава, однако сейчас игроки постепенно набирают ход.
Иван Просветов

Вратарь «Авангарда» Иван Просветов считает, что неудачный старт сезона во многом объясняется многочисленными травмами. По его словам, в определенный момент команда лишилась почти половины состава, включая всех хоккеистов первого большинства, что серьезно осложнило борьбу за результат.

– Я считаю, что в нашем случае это на сто процентов было связано с травмами. У нас отсутствовала практически половина команды, в том числе все игроки первого большинства. В таких условиях было очень тяжело добиваться результата. Но сейчас мы постепенно набираем ход, ребята вновь обретают уверенность в своих силах. Поэтому я думаю, что совсем скоро мы выйдем на свой уровень, – цитирует голкипера «Советский спорт».

При этом Просветов отметил, что, несмотря на неудачи, в команде сохраняется хорошая атмосфера. По его словам, опытные игроки не склонны слишком остро переживать поражения и продолжают работать, веря, что ситуация изменится к лучшему.

– У нас опытный коллектив, поэтому мы не так сильно переживаем из-за неудач в раздевалке. Мы продолжаем работать и всегда верили, что все будет хорошо. Могу заверить болельщиков, что это лишь вопрос времени. Новым ребятам нужно освоиться в системе, почувствовать себя увереннее. У нас классные тренеры, нападающие и защитники. Ну и мы с Никитой, наверное, тоже неплохие вратари, – добавил вратарь.

Просветов уверен, что у команды есть все необходимое для улучшения результатов. Теперь «Авангарду» предстоит наладить взаимодействие на льду и довести начатое до конца.

Напомним, ранее хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд усомнился в том, что Ги Буше удастся вывести «Авангард» из кризиса и наладить игру команды.

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Рубрика - Спорт