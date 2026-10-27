Вратарь «Авангарда» пообещал омичам скорый выход из кризиса

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Вратарь «Авангарда» Иван Просветов считает, что неудачный старт сезона во многом объясняется многочисленными травмами. По его словам, в определенный момент команда лишилась почти половины состава, включая всех хоккеистов первого большинства, что серьезно осложнило борьбу за результат.

– Я считаю, что в нашем случае это на сто процентов было связано с травмами. У нас отсутствовала практически половина команды, в том числе все игроки первого большинства. В таких условиях было очень тяжело добиваться результата. Но сейчас мы постепенно набираем ход, ребята вновь обретают уверенность в своих силах. Поэтому я думаю, что совсем скоро мы выйдем на свой уровень, – цитирует голкипера «Советский спорт».

При этом Просветов отметил, что, несмотря на неудачи, в команде сохраняется хорошая атмосфера. По его словам, опытные игроки не склонны слишком остро переживать поражения и продолжают работать, веря, что ситуация изменится к лучшему.

– У нас опытный коллектив, поэтому мы не так сильно переживаем из-за неудач в раздевалке. Мы продолжаем работать и всегда верили, что все будет хорошо. Могу заверить болельщиков, что это лишь вопрос времени. Новым ребятам нужно освоиться в системе, почувствовать себя увереннее. У нас классные тренеры, нападающие и защитники. Ну и мы с Никитой, наверное, тоже неплохие вратари, – добавил вратарь.

Просветов уверен, что у команды есть все необходимое для улучшения результатов. Теперь «Авангарду» предстоит наладить взаимодействие на льду и довести начатое до конца.