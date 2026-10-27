«Почему мы их облизываем?»: Кожевников прошелся по тренеру «Авангарда» Ги Буше

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал отношение к иностранным тренерам в КХЛ, отдельно упомянув наставника омского «Авангарда» Ги Буше. По мнению бывшего хоккеиста, зарубежным специалистам продолжают оказывать чрезмерное доверие, даже если их команды не показывают ожидаемых результатов.

– Все же сразу хотят результат, если вкладывают деньги. Мы же канадцев не убираем после серии неудач, это же позорище на весь мир. Того же Ги Буше и других: у них результата нет, а все молчат. Почему мы их облизываем? Это уже всех достало, но кому-то это нравится, – цитирует Кожевникова РИА Новости.

В качестве примера разного отношения к российским и иностранным специалистам Кожевников привел ситуацию с Игорем Ларионовым, который внезапно покинул пост главного тренера петербургского СКА. По мнению олимпийского чемпиона, российского специалиста убрали без объяснения причин, тогда как зарубежным наставникам продолжают доверять, несмотря на отсутствие ожидаемых результатов.

– Игорь Ларионов – взрослый человек, он все знает в хоккее и все понимает. И он сам решит, что ему делать дальше. Может быть, он решит отдохнуть от хоккея или, может быть, захочет искать новый клуб. Я думаю, что со своим авторитетом Игорь Ларионов найдет новую команду в КХЛ, – добавил специалист.

Отметим, что «Авангард» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав столько же очков, сколько и идущий восьмым челябинский «Трактор». При этом у омской команды есть матч в запасе.