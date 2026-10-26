«Прикрыть непрофессионализм»: эксперт высказался о плачевном состоянии «Авангарда»

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Хоккейные клубы «Авангард» и «Трактор» неожиданно оказались в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции, повторив судьбу главных аутсайдеров лиги. На это обратил внимание заслуженный тренер России Владимир Плющев, подчеркнув, что сложившаяся ситуация стала настоящим приговором для коллективов, которые еще несколько лет назад задавали тон в конференции.

По мнению специалиста, главной причиной неудач стал заметный разрыв во взаимопонимании между хоккеистами и тренерским штабом. В омском клубе тактические наработки главного тренера соперники полностью изучили за три года, тогда как в Челябинске наставника команды игроки вовсе не восприняли с самого начала. На льду отчетливо видно разделение на команду и скамейку запасных.

– Менеджеры «Трактора» и «Авангарда» свой непрофессионализм решили прикрыть североамериканскими тренерами. Думали отсидеться за их спинами. И пока получается, – сообщил Плющев в беседе с Russia-Hockey.

При этом эксперт отметил реакцию региональных властей. В частности, губернатор Челябинской области публично заявил, что ситуация находится под контролем, а у команды прослеживается своя игра. Подобные заявления пока позволяют менеджерам успокаивать руководство субъектов, несмотря на недовольство разгневанных болельщиков.