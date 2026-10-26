«Очень энергозатратный хоккей»: эксперт раскрыл причину поражений «Авангарда»

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Экс-генменеджер «Витязя» Игорь Варицкий назвал причины провального старта «Авангарда» в нынешнем сезоне КХЛ. По его мнению, на результаты омской команды то что игрокам может не хватать физической подготовки для энергозатратного хоккея Ги Буше.

– Думаю, что это обилие травм на старте чемпионата, потому что выбыли ключевые игроки, которые определяли результат команды. Но подбор игроков у команды прекрасный. Поэтому когда все хоккеисты выздоровеют, результат вернется. Единственное, что на данный момент пугает – это физическая подготовка, команды не хватает на третий период. Видимо, где-то был пробел в предсезонной подготовке. А так как по требованиям главного тренера команда играет в очень энергозатратный хоккей, то игроков где-то не хватает, – цитирует специалиста «РБ Спорт».

Варицкий также объяснил, почему игру «Авангарда» называют «трусливой». По его мнению, из-за череды неудач омичи потеряли уверенность и теперь больше стараются удержать счет, чем продолжать атаковать.

– Когда нет побед, приходит неуверенность, поэтому и третьи периоды получаются такие робкие. Если раньше «Авангард» дожимал соперника, играл первым номером, то теперь играет на удержание счета, чтобы добиться результата, но он не приходит. Матч с «Нефтехимиком» тому яркий пример, – добавил функционер.