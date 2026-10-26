Дана Уайт раскрыл двух кандидатов на следующий бой против омича Яна

Фото: ufc.com

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующий соперник омича Петра Яна пока остается неизвестным. Руководство промоушена еще не определилось, кто выйдет против действующего чемпиона легчайшего веса в следующем бою.

– Да, я и матчмейкеры весь вечер переписывались о Сонг Ядонге и О’Мэлли. Очевидно, оба являются отличными вариантами, и… Это приятная задачка, которую нужно решить – кто из них станет следующим, – заявил Уайт на пресс-конференции.

На счету китайского бойца 21 победа, семь поражений, одна ничья и два боя без результата. При этом семь своих побед Ядонг одержал нокаутом или техническим нокаутом, еще 10 – решением судей, а четыре – сабмишном.

У О’Мэлли 20 побед, три поражения и один бой без результата. 13 раз американец побеждал нокаутом или техническим нокаутом, шесть побед одержал по решению судей и еще одну – сабмишном.

Напомним, что в минувшие выходные омич одержал победу над Мерабом Двалишвили единогласным решением судей и сохранил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.