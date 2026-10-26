Омск-информ
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·Спорт·Алексей Новиков

Дана Уайт раскрыл двух кандидатов на следующий бой против омича Яна

Глава UFC выбирает между двумя топовыми бойцами.
Петр Ян

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующий соперник омича Петра Яна пока остается неизвестным. Руководство промоушена еще не определилось, кто выйдет против действующего чемпиона легчайшего веса в следующем бою.

– Да, я и матчмейкеры весь вечер переписывались о Сонг Ядонге и О’Мэлли. Очевидно, оба являются отличными вариантами, и… Это приятная задачка, которую нужно решить – кто из них станет следующим, – заявил Уайт на пресс-конференции.

На счету китайского бойца 21 победа, семь поражений, одна ничья и два боя без результата. При этом семь своих побед Ядонг одержал нокаутом или техническим нокаутом, еще 10 – решением судей, а четыре – сабмишном.

У О’Мэлли 20 побед, три поражения и один бой без результата. 13 раз американец побеждал нокаутом или техническим нокаутом, шесть побед одержал по решению судей и еще одну – сабмишном.

Напомним, что в минувшие выходные омич одержал победу над Мерабом Двалишвили единогласным решением судей и сохранил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

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Дана Уайт раскрыл двух кандидатов на следующий бой против омича Яна

Глава UFC выбирает между двумя топовыми бойцами.
Петр Ян

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующий соперник омича Петра Яна пока остается неизвестным. Руководство промоушена еще не определилось, кто выйдет против действующего чемпиона легчайшего веса в следующем бою.

– Да, я и матчмейкеры весь вечер переписывались о Сонг Ядонге и О’Мэлли. Очевидно, оба являются отличными вариантами, и… Это приятная задачка, которую нужно решить – кто из них станет следующим, – заявил Уайт на пресс-конференции.

На счету китайского бойца 21 победа, семь поражений, одна ничья и два боя без результата. При этом семь своих побед Ядонг одержал нокаутом или техническим нокаутом, еще 10 – решением судей, а четыре – сабмишном.

У О’Мэлли 20 побед, три поражения и один бой без результата. 13 раз американец побеждал нокаутом или техническим нокаутом, шесть побед одержал по решению судей и еще одну – сабмишном.

Напомним, что в минувшие выходные омич одержал победу над Мерабом Двалишвили единогласным решением судей и сохранил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

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Рубрика - Спорт