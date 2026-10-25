Омский боец Петр Ян вновь признан чемпионом UFC

Фото: ufc.com

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе, одержав победу над Мерабом Двалишвили. Поединок состоялся 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата.

Противостояние продлилось все пять раундов. Судейская коллегия единогласно отдала победу россиянину при счете 48:47. Первые две пятиминутки остались за Мерабом Двалишвили, однако Петр Ян сумел переломить ход встречи и выиграл три заключительных раунда.

Для спортсменов этот бой стал третьим в карьере: в первом сильнее оказался представитель Грузии, во втором победу праздновал омич. Так, Петр Ян закрепил преимущество в личных противостояниях.

Профессиональную карьеру в ММА Петр Ян начал в 2014 году, ранее владея поясом организации ACB. Его соперник Мераб Двалишвили дебютировал в том же году и удерживает рекорд UFC по количеству побед подряд в легком весе – 14 поединков.

Отметим, что Петр Ян тренировался и жил в Омске. Он также работал охранником в клубе и является выпускником СибГУФК.