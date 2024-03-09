Боец ММА вспомнил о травме, полученной в предыдущем поединке, и рассказал, как ощущаются полгода без спаррингов.

Боец ММА вспомнил о травме, полученной в предыдущем поединке, и рассказал, как ощущаются полгода без спаррингов.

Омский боец ММА Петр Ян готов к выступлению на турнире UFC 299 в Майами. Перед боем с китайцем Сонг Ядонг он вспомнил предшествующие события. Не все из них были радостными.

Ян долго восстанавливался после поединка с грузином Мерабом Двалишвили. Поэтому без спаррингов пришлось провести полгода, возобновил их он совсем недавно.

– Это уже в Таиланде было, вот сейчас на подготовке. А так, я месяцев шесть с половиной или семь вообще не надевал перчатки. Ты подзабываешь что-то, реакция, внимание, другие вещи, но это все возобновляется при стабильных тренировках, – рассказал Ян в интервью «Матч-ТВ».

Три последних боя – против американцев Алджамейна Стерлинга и Шона О'Мэлли и уже упомянутого Двалишвили – закончились для Яна поражениями. В двух из них он в целом доволен своими действиями.

– Что касается боя с Мерабом, у меня правая рука была нерабочая. За пять раундов я ею раза 3-4 ударил, и то я ее интуитивно выбросил. Я поллитровую бутылку с водой не мог держать, у меня передняя губа (в плечевом суставе) была в частичном надрыве. С О'Мэлли нормально вроде все было, только некоторые моменты исправить, со Стерлингом тоже, в принципе, – говорит боец.

Перед стартом турнира в Майами Ян чувствует себя уверенно и не делает громких заявлений.

– Не могу сказать, что я в лучшей своей форме или в худшей. Бой все покажет, – заключил спортсмен.

По омскому времени трансляция UFC 299 начнется с 4:00 10 марта. Бои можно посмотреть на каналах холдинга «Матч» и на сайте телеканала.