Фото: МЧС Омской области

Легендарный хоккеист и нынешний тренер омского «Авангарда» Александр Свитов провел мастер-класс для команды Главного управления МЧС России по Омской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, чемпион мира 2012 года и двукратный чемпион России поделился со спортсменами профессиональным опытом и секретами хоккейного мастерства.

– Встреча объединила представителей спасательного ведомства и большого спорта, подчеркнув ценность сплоченности, взаимовыручки и командного духа – качеств, одинаково важных и на ледовой арене, и при выполнении служебных задач. Александр Свитов поделился с игроками МЧС России профессиональными приемами, тонкостями тактики и секретами психологической устойчивости, которые помогают добиваться побед в напряженных матчах, – отметили в МЧС.

Отметим, что Свитов также поделился впечатлениями от встречи с командой спасательного ведомства.

– Для меня большая честь поработать с командой МЧС России. Ребята демонстрируют настоящий характер, а их отношение к делу и понимание командной игры вызывают уважение. Уверен, что спорт помогает им не только держать форму, но и укреплять дух, который так нужен в непростой и важной службе, – отметил спортсмен.

В ведомстве подчеркнули, что мастер-класс стал не только спортивным событием, но и возможностью укрепить командный дух, обменяться опытом и наладить взаимодействие между представителями разных профессий. Кроме того, подобные мероприятия помогают популяризировать здоровый образ жизни среди сотрудников.