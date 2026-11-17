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Легендарный чешский форвард Яромир Ягр признался, что его профессиональная карьера подошла к концу. В интервью порталу iSport.cz 54-летний спортсмен объяснил, почему больше не видит смысла выходить на лед, хотя официального заявления об уходе пока не делал.

По словам хоккеиста, с годами поддерживать нужную форму становилось все тяжелее: организму требовалось слишком много времени на восстановление, а подготовка к играм отнимала почти все свободное время.

– Думаю, я выжал из себя все до последней капли, – отметил Ягр.

Нападающий добавил, что скучает по энергии переполненных трибун, но ежедневные изнуряющие тренировки и боль после матчей ему больше не нужны. Свою последнюю официальную игру он провел еще 21 декабря 2025 года в Либерце.

Окончательно прощаться со зрителями хоккеист планирует ярко. Ягр рассматривает возможность организовать два выставочных матча в начале августа 2027 года. На лед он хочет позвать как бывших одноклубников, так и действующих звезд, чтобы устроить общий праздник для хоккеистов своего поколения. Итоговое решение будет зависеть от интереса публики.

Отметим, что Яромир Ягр – второй бомбардир в истории регулярных чемпионатов НХЛ после Уэйна Гретцки, двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

В Омске чешский нападающий оставил яркий след в истории «Авангарда». Впервые он сыграл за «ястребов» во время локаута в НХЛ в сезоне 2004/2005, а затем вернулся в 2008 году и отыграл за команду еще три сезона. За это время Ягр провел в форме омского клуба 224 матча, набрав 217 (93+124) очков.