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Омский футбольный клуб «Иртыш» получил нового спортивного директора – пост занял 42-летний Владимир Лешонок, воспитанник омской школы футбола, в прошлом игрок московского «Спартака» и участник еврокубковых матчей. О кадровом решении сообщила пресс-служба клуба.

Будущий функционер появился на свет в Омске 14 августа 1984 года, а азы игры постигал в городской школе «Молния». На профессиональный уровень он вышел в 2003-м, подписав контракт с ярославским «Шинником», откуда позже перебрался в «Спартак». В футболке красно-белых полузащитник отыграл десять встреч российского чемпионата, а в Кубке Интертото провел пять матчей и отметился одним забитым мячом. Помимо этого, в его послужном списке значатся владикавказская «Алания», белгородский «Салют», «Краснодар», красноярский «Енисей» и «Тюмень».

Вернувшись в родной город в 2019 году, Лешонок усилил «Иртыш» и помог команде выиграть зону «Восток» первенства ПФЛ в сезоне 2019/20, что открыло омичам дорогу в Футбольную национальную лигу.

Затем экс-футболист переключился на тренерскую стезю: в январе 2024-го его включили в штаб «Иртыша-2», позднее он трудился с главной командой. Как отмечают в клубе, на тренерском посту он причастен к выходу омской дружины в группу «Золото» Второй лиги. В июле 2026 года Лешонок расстался со штабом по истечении соглашения, а теперь возвращается в клубную структуру уже в новой роли. Напомним, руководство «Иртыша» ранее заявляло, что в 2027 году команда сохранит прописку в профессиональном футболе, а одной из первоочередных целей станет возвращение в группу «Серебро» Второй лиги А.