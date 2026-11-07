В омском ФК «Иртыш» погасили даже долги по зарплате

Генеральный директор омского футбольного клуба «Иртыш» Кирилл Ягодка заявил о полной выплате зарплаты спортсменам, а также о погашении долгов перед налоговой службой.
Ранее у клуба возникли проблемы с получением субсидии из областного бюджета. Региональное Минспорта не могло предоставить «Иртышу» деньги по причине наличия долгов.
– Все налоги полностью погашены. По заработной плате, включая октябрь, задолженностей тоже нет. Продолжаются дальнейшие расчеты с контрагентами, – сказал Ягодка на пресс-конференции.
Вчера, 6 ноября, ФК «Иртыш» со второй попытки получил областную субсидию в размере 50 млн рублей.
– Ситуация изменилась. Соответственно, мы получили финансирование от области. Размер субсидии составляет 50 миллионов рублей, – отметил Ягодка.
Новый сезон для омских футболистов стартует в апреле следующего года. «Иртыш» выступит в группе 4 LEON-Второй лиги «Б», где на данный момент участвуют 11 клубов. Перед командой поставлена задача вернуться в группу «Серебро». Для ее решения клуб будет привлекать и иногородних футболистов, но основу «Иртыша» составят омские спортсмены.