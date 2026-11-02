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·Спорт·Олег Кипорук

Омский футбольный клуб «Иртыш» лишили субсидии

Министерство спорта отказало команде в финансовой поддержке.
мяч

Министерство спорта региона распределило бюджетные субсидии между спортивными организациями, одобрив только две из трех поданных заявок. Без государственной поддержки остался футбольный клуб «Иртыш».

Как следует из протокола отбора, причиной отказа стала задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

– Задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, – сказано в причине отклонения.

Остальные претенденты получили одобрение финансирования на текущий год. Так, ассоциация «Омский областной гандбольный клуб», представляющая мужские команды «Скиф» и «Скиф-Юниор», получит 33 млн рублей. Волейбольному клубу «Омичка» выделят 81 млн рублей.

Отметим, что у омского футбольного клуба уже не первый месяц наблюдаются финансовые проблемы. В частности, игроки жалуются, что не получают зарплату.

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·Спорт·Олег Кипорук

Омский футбольный клуб «Иртыш» лишили субсидии

Министерство спорта отказало команде в финансовой поддержке.
мяч

Министерство спорта региона распределило бюджетные субсидии между спортивными организациями, одобрив только две из трех поданных заявок. Без государственной поддержки остался футбольный клуб «Иртыш».

Как следует из протокола отбора, причиной отказа стала задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

– Задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, – сказано в причине отклонения.

Остальные претенденты получили одобрение финансирования на текущий год. Так, ассоциация «Омский областной гандбольный клуб», представляющая мужские команды «Скиф» и «Скиф-Юниор», получит 33 млн рублей. Волейбольному клубу «Омичка» выделят 81 млн рублей.

Отметим, что у омского футбольного клуба уже не первый месяц наблюдаются финансовые проблемы. В частности, игроки жалуются, что не получают зарплату.

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Рубрика - Спорт