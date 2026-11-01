«Проблема не в тренере!»: Ги Буше задели упреки в поражениях «Авангарда»

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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше отреагировал на упреки в поражениях «Авангарда». Комментируя сегодняшний матч с ХК «Сочи», где последние победили со счетом 2:1, наставник омичей вновь пытался оправдать своих подопечных.

Ги Буше по традиции сосредоточился на сильных сторонах команды.

– Мы прекрасно понимали, что будет непросто, потому что у нас четвертая выездная игра. Сегодня все статистические показатели были в нашу пользу. Обидно, ребята не устали, – сказал Буше. Мы могли показать себя лучше в первом и втором периодах. Но до третьего периода мы не могли стать самими собой, нащупать свою игру. Я немного перетасовал звенья, и наше большинство стало лучше. Но мы понимали, что «Сочи» и «Ладу» действительно нелегко обыграть.

Однако предложение журналиста изменить подход к матчам после двух подряд поражений, сначала «Ладе», потом «Сочи», вывело коуча из состояния равновесия.

– Я всегда что-то улучшаю. И потом у нас игроки возвращаются в состав. Наше большинство становится лучше, – обиделся Ги Буше. – Мы не можем прятаться за громкими словами, что виноват тренерский состав. Если игрок совершает ошибки на льду, проблема не в тренере! Моя работа заключается в понимании, куда мы идем. Могу сказать, что мы движемся в верном направлении.

Главный тренер добавил, что лидеры «Ястребов» возвращаются в состав после травм. По его мнению, скоро игра наладится.

В целом Ги Буше всю послематчевую пресс-конференцию открыто нервничал. И, отвечая на вопросы, запамятовал, что хоть игроки и сами должны совершенствоваться, но генменеджеры и зрители спросят в итоге с тренера.