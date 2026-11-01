Омичам предлагают шикарный ужин с Сушинским всего за 8,5 тысячи

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На «G-Drive Арене» на 5 ноября анонсирован «Легендарный ужин с капитанами»: Виктор Граф, Константин Маслюков, Сергей Коробкин, Равиль Якубов и Максим Сушинский вместе с горожанами и гостями матча посмотрят встречу «Авангарда» с ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба омского клуба.

Пять прославленных хоккеистов, в разное время носивших капитанскую повязку «ястребов», соберутся в ресторан-баре на четвертом этаже арены. Культовые капитаны проведут в этой локации весь матч, а не только его начало. В первом перерыве болельщики смогут получить автографы легенд. Организаторы приглашают любителей хоккея провести вечер в компании знаменитых игроков разных поколений.

Согласно данным, размещенным на сайте клуба, приобрести билет в ресторан, рассчитанный на 60 человек, можно всего за 8,5 тысячи рублей.