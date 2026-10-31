«Авангард» сенсационно проиграл худшей команде Востока

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Вчера, 30 октября, в Тольятти состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27. Местная «Лада» принимала омский «Авангард». «Ястребы» в плотной борьбе уступили хозяевам со счетом 2:3 в овертайме.

Счет открыли омичи в середине первого периода. На 11-й минуте Егор Афанасьев забросил шайбу с передач Джошуа Ливо и Кирилла Адамчука. Однако уже спустя две минуты Арсен Таймазов восстановил равенство и установил итоговый счет первого периода – 1:1.

Во второй двадцатиминутке сценарий практически повторился. На 27-й минуте Бен Кинг в большинстве вывел «Ладу» вперед, а спустя две минуты Ливо сравнял счет, отличившись в меньшинстве.

Третий период оказался скудным на моменты, поэтому команды не смогли выявить победителя в основное время. Матч перешел в овертайм, где сильнее оказались тольяттинцы. Уже на 62-й минуте хозяева забросили решающую шайбу и поставили точку в матче – 3:2.

Отметим, что, несмотря на победу, «Лада» остается на последнем месте в Восточной конференции. «Авангард», несмотря на поражение, сохранил девятую строчку и остался наравне с «Адмиралом», который провел на одну игру больше.