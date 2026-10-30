После разгрома от «Авангарда» игроков «Ак Барса» заперли на клубной базе

Фото: hawk.ru

После разгромного поражения от омского «Авангарда» руководство и главный тренер казанского «Ак Барса» решили закрыть игроков команды на клубной базе. Об этом сообщает портал «Сила спорта». Как рассказали источники, череда домашних поражений «Ак Барса» началась 2 октября. С тех пор казанцы уступили пяти соперникам подряд: «Трактору» – 2:3, «Локомотиву» – 0:2, «Северстали» – 1:4, «Сочи» – 2:3 и «Торпедо» – 1:2 по буллитам.

Последней каплей стало поражение от омского «Авангарда», в котором казанцы уступили на своем льду со счетом 0:4.