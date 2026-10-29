Бывшего капитана «Авангарда» объявили в розыск

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Бывшего защитника и капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина разыскивают судебные приставы. Причиной для ограничительных мер стала задолженность предприятия в Тольятти, совладельцем которого выступает известный в прошлом спортсмен.

В отношении компании «Завод ЖБИ Флоркон» возбуждено 39 исполнительных производств на общую сумму порядка 195 тыс. рублей. Организация базируется в Самарской области и специализируется на выпуске сборных железобетонных конструкций для промышленных объектов, сообщает «Mash на спорте». Согласно финансовой отчетности, прошлый год предприятие завершило с выручкой в 696 млн рублей и чистой прибылью в 88 млн рублей при балансовой стоимости активов 755 млн рублей.

Емелин владеет половиной бизнеса, а вторым совладельцем числится его партнер Владислав Куракин. Если накопившиеся долги не погасят в ближайшее время, счета предприятия могут заблокировать.

Напомним, защитник выступал за казанский «Ак Барс» с 2007 по 2011 год, дважды выиграв Кубок Гагарина. Позже он играл в НХЛ за «Монреаль» и «Нэшвилл», после чего перешел в «Авангард», где в 2019 году получил капитанскую повязку и помог команде завоевать Кубок Гагарина в сезоне 2020/21. Завершил карьеру хоккеист в минском «Динамо».