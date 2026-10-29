В Омске занялись ремонтом спасенной лыжной базы

Фото: Анастасия Здорик

В омском Центре лыжного спорта кипит масштабная реконструкция, стартовавшая еще в летний период. Главным обновлением стало появление полноценного уличного освещения на трассе протяженностью два километра. Рабочие установили 65 новых фонарных столбов, благодаря чему любители активного отдыха смогут комфортно кататься в вечернее время на протяжении всего зимнего сезона, сообщили в омском минспорта.

С инспекцией на объект выехали заместитель министра спорта региона Дмитрий Зданович и руководитель городского департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Евгений Баньковский.

– Приехали принимать работы, которые велись в течение всего лета. Это ремонт освещения трассы, помещений для переодевания спортсменов, – отметил Дмитрий Зданович, – Впервые смонтировали освещение на 2-километровой дистанции, прошли, посмотрели, видно все очень хорошо, а когда выпадет снег – будет еще лучше. Ждем всех зимой на лыжной трассе, будет светло и тепло.

Параллельно ремонтные бригады приводят в порядок здание, где размещаются теплые раздевалки и прокат инвентаря. Фасад сооружения уже полностью обновлен, сейчас строители перешли к внутренним отделочным работам.

Отметим, что лыжная база – единственное в городе место, где можно проводить соревнования по лыжным гонкам, биатлону и спортивному ориентированию. С 1961 года здесь занимаются не только спортсмены, но и любители, которые выбирают лыжи для активного отдыха зимой. За последние десять лет было предпринято как минимум две попытки застроить эту уникальную территорию. К ситуации в первом случае подключилась мэрия, а во втором – комментатор Дмитрий Губерниев.

Сейчас на территории лыжной базы располагается новый глэмпинг. Как заверил владелец рекреационной зоны, он предназначен для культурного отдыха и восстановления спортсменов. Превращать лыжную базу в «наливайку» планов нет.