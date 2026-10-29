«Дай Бог, набираем обороты»: форвард «Авангарда» оценил прорыв команды

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Форвард омского «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал успешный отрезок команды, одержавшей четыре победы в пяти последних поединках. По его словам, возвращение игроков из лазарета положительно сказывается на результатах.

– Хорошо, когда у тебя полный коллектив, когда ребята, с кем ты играл в прошлом году, снова в деле, не хватало опытных, взрослых ребят на старте. Дай Бог, набираем обороты, получается выигрывать встречи, пусть не всегда эффектно и красиво, – сказал Якупов в беседе с «Чемпионатом».

Также хоккеист подчеркнул, что возвращение в строй ключевых спортсменов добавило уверенности всему коллективу. Сейчас, после побед, настроение в команде хорошее.

Напомним, что в последнем матче регулярного чемпионата «Авангард» разгромил казанский «Ак Барс» на его площадке со счетом 4:0.