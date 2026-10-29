Буше раскрыл, за счет чего «Авангарду» получилось разорвать «Ак Барс»

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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победу команды над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам специалиста, омичи постепенно начинают обретать сыгранность благодаря возвращению травмированных хоккеистов.

– Сейчас это возможно, потому что вернулись почти все игроки. Мы выиграли четыре из пяти последних матчей. В проигранном матче мы тоже вели два периода, но игра ускользнула в последний момент. В целом сегодня, я считаю, мы провели сильный матч по броскам, хорошо сыграли в первом периоде и забили два гола. Этот период задал тон всей игре. Это тяжелая арена. Здесь непросто играть. Я доволен тем, как мы сыграли сегодня, – заявил канадский наставник.

Специалист подчеркнул, что эмоциональное состояние команды также улучшилось после возвращения лидеров команды. По его словам, когда состав был сильно ослаблен травмами, «Авангарду» было непросто поддерживать необходимую атмосферу и полноценно тренироваться. Теперь же у игроков снова появляется энтузиазм, а новичкам проще адаптироваться в коллективе.

Отдельно Буше остановился на борьбе на пятаке соперника. Тренер заявил, что для «Авангарда» это является постоянным приоритетом независимо от уровня оппонента.

– Мы не обращаем внимания на соперника в этом вопросе, потому что если ты хочешь победы, нужно хорошо играть на чужом пятаке. Если ты не готов заплатить цену сложностью игры на чужом пятаке, ты не сможешь выиграть матч и тем более плей-офф. Тем более с командой, которая хорошо и тяжело обороняется, – добавил главный тренер.

Напомним, что встреча с «Ак Барсом» в Казани завершилась разгромной победой «Авангарда» со счетом 4:0.