Плющев обрушился на «Авангард» перед битвой с финалистом Кубка Гагарина

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Экс-наставник сборной России Владимир Плющев подробно разобрал неудачное выступление омского «Авангарда» в начале сезона. По мнению специалиста, психологические проблемы действительно сказываются на игре команды, однако не являются главной причиной ее неудач.

– Сушинский был отчасти прав, когда говорил, что проблемы в результатах «Авангарда» связаны с психологией. Но дело в том, что это не основная причина на сегодняшний день. Психология вырисовывается из того, что в прошлом сезоне были допущены принципиальные ошибки. И в этом сезоне они только усугубились, – цитирует Плющева портал «LiveResult».

Экс-тренер подчеркнул, что руководство «Авангарда» не пересмотрело свои решения после неудачи в плей-офф, а продолжило действовать по прежней схеме.

Напомним, что сегодня вечером, в 22:30 по омскому времени, «Авангарду» предстоит суровая битва с финалистом Кубка Гагарина.