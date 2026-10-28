Омск-информ
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·Спорт·Алексей Новиков

«Авангарду» предстоит битва с одним из лидеров Востока КХЛ

Казанцы опережают ястребов на четыре очка.
Шарипзянов

Сегодня, 28 октября, в Казани состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2026/27. На льду «Татнефть Арены» местный «Ак Барс» встретится с омским «Авангардом».

За всю историю выступлений в лиге команды провели между собой 88 матчей. В 42 из них победу праздновали «ястребы», еще в 46 сильнее оказывались казанцы. По количеству заброшенных шайб также лидирует «Ак Барс» - 207 против 201 у омичей.

Отметим, что к предстоящей встрече «Авангард» подходит на 10-м месте Восточной конференции с 18 очками. «Ак Барс» располагается на третьей строчке, имея в активе 22 очка.

Напомним, ранее капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о результатах команды на старте нынешнего сезона.

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·Спорт·Алексей Новиков

«Авангарду» предстоит битва с одним из лидеров Востока КХЛ

Казанцы опережают ястребов на четыре очка.
Шарипзянов

Сегодня, 28 октября, в Казани состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2026/27. На льду «Татнефть Арены» местный «Ак Барс» встретится с омским «Авангардом».

За всю историю выступлений в лиге команды провели между собой 88 матчей. В 42 из них победу праздновали «ястребы», еще в 46 сильнее оказывались казанцы. По количеству заброшенных шайб также лидирует «Ак Барс» - 207 против 201 у омичей.

Отметим, что к предстоящей встрече «Авангард» подходит на 10-м месте Восточной конференции с 18 очками. «Ак Барс» располагается на третьей строчке, имея в активе 22 очка.

Напомним, ранее капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о результатах команды на старте нынешнего сезона.

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Рубрика - Спорт