Омск-информ
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·Спорт·Олег Кипорук

В Омской области решили заняться любимым спортом миллионеров

Местным клубам дали возможность получить официальный статус.
Гольф

Министерство спорта Омской области выпустило приказ об объявлении государственной аккредитации для региональной спортивной федерации по дисциплине «гольф».

Процедура запускается в соответствии с федеральным и региональным законодательством о физической культуре и спорте.

Согласно документу, общественным объединениям отведен срок в 22 рабочих дня с момента вступления приказа в силу для подачи полного пакета необходимых документов в профильное ведомство. Контроль за исполнением возложен лично на главу министерства.

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Гольф

Министерство спорта Омской области выпустило приказ об объявлении государственной аккредитации для региональной спортивной федерации по дисциплине «гольф».

Процедура запускается в соответствии с федеральным и региональным законодательством о физической культуре и спорте.

Согласно документу, общественным объединениям отведен срок в 22 рабочих дня с момента вступления приказа в силу для подачи полного пакета необходимых документов в профильное ведомство. Контроль за исполнением возложен лично на главу министерства.

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Рубрика - Спорт