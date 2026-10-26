Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Проблемы омичей решили в приемной Путина

В приемной Президента России омичи добились решения проблем со школьным автобусом и спортивным кортом.
Хоценко

Губернатор Виталий Хоценко провел прием граждан в приемной главы государства Владимира Путина, где рассмотрел обращения жителей омских сел, касающиеся развития местной образовательной и спортивной инфраструктуры.

Так, жительница села Новопокровка Горьковского района обратилась с просьбой об обеспечении местной школы дополнительным автотранспортом. По ее словам, образовательному учреждению необходим еще один автобус для подвоза учащихся. Хоценко поставил соответствующую задачу и заверил, что новый транспорт передадут школе в самое ближайшее время.

Другое обращение было связано с развитием спорта. Житель села Красноярка Омского района попросил содействия в строительстве крытого хоккейного корта. Глава региона заявил, что объект в населенном пункте возведут в обязательном порядке. Планируется, что новая крытая площадка войдет в число объектов, где пройдут состязания «Праздника севера» в 2027 году.

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Проблемы омичей решили в приемной Путина

В приемной Президента России омичи добились решения проблем со школьным автобусом и спортивным кортом.
Хоценко

Губернатор Виталий Хоценко провел прием граждан в приемной главы государства Владимира Путина, где рассмотрел обращения жителей омских сел, касающиеся развития местной образовательной и спортивной инфраструктуры.

Так, жительница села Новопокровка Горьковского района обратилась с просьбой об обеспечении местной школы дополнительным автотранспортом. По ее словам, образовательному учреждению необходим еще один автобус для подвоза учащихся. Хоценко поставил соответствующую задачу и заверил, что новый транспорт передадут школе в самое ближайшее время.

Другое обращение было связано с развитием спорта. Житель села Красноярка Омского района попросил содействия в строительстве крытого хоккейного корта. Глава региона заявил, что объект в населенном пункте возведут в обязательном порядке. Планируется, что новая крытая площадка войдет в число объектов, где пройдут состязания «Праздника севера» в 2027 году.

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Рубрика - Общество