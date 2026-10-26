Названы даты, в которые решится судьба омских школьников

Фото: Magnific.com

Рособрнадзор обнародовал проект расписания государственных экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов на следующий год. Документ призван помочь школьникам и их родителям заблаговременно сориентироваться в графике итоговой аттестации.

Для одиннадцатиклассников сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) традиционно разделили на три периода. Досрочный этап пройдет с 19 марта по 19 апреля. Основной этап начнется 1 июня и завершится 9 июля, причем первыми в календаре стоят испытания по истории, литературе и химии. Дополнительные дни для пересдачи и тех, кто не справился с предметами вовремя, назначены на осень – с 3 по 24 сентября.

У девятиклассников основной государственный экзамен (ОГЭ) также пройдет в три этапа. Весенний досрочный период продлится с 20 апреля по 14 мая. Основные испытания стартуют 2 июня с экзамена по математике и завершатся 5 июля, а осенний поток пройдет со 2 по 24 сентября.

Предложенный график пока имеет статус проекта и направлен на общественное обсуждение.