Омский ГАУ познакомил школьников с профессиями в рамках проекта «Профессионалитет»

Фото: пресс-служба ОмГАУ

17 октября в Омском государственном аграрном университете прошел Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». Школьники попробовали себя в пяти профессиональных направлениях, а родители узнали об условиях обучения и перспективах трудоустройства выпускников.

Мероприятие было посвящено возможностям получения среднего профессионального образования в образовательно-производственном кластере «Сельское хозяйство». Участникам рассказали об образовательных программах, практической подготовке и взаимодействии колледжа с работодателями.

С приветственным словом выступил директор колледжа Анатолий Шевченко. Он подчеркнул важность осознанного выбора профессии и мотивации к дальнейшему профессиональному развитию.

Представитель сети автосервисов «Реактор», партнера проекта, Маргарита Мартынова рассказала о роли практической подготовки в образовательном процессе. Она также привела примеры карьерного развития выпускников, которые начинают знакомиться с профессией еще во время учебы.

Для школьников организовали пять профессиональных проб. На занятии «Секреты качества: как отличить настоящий молочный продукт от растительного» участники познакомились с базовыми методами определения качества пищевой продукции. В рамках направления «Ситифермер: цифровые методы растениеводства» им представили технологии выращивания растений в городской среде и способы контроля условий их роста.

Фото: Пресс-служба ОмГАУ

На площадке «Анатомия заботы: первичный прием домашних животных» школьники узнали об основах ветеринарного осмотра. Еще две профессиональные пробы были посвящены сельскохозяйственной технике: участникам показали развитие машин от традиционных решений до систем автоматизации и познакомили с методами диагностики оборудования и его технического обслуживания.

Практические занятия помогли школьникам получить представление о повседневных задачах специалистов и оценить, насколько выбранные направления соответствуют их интересам.

Для родителей подготовили отдельную программу – собрание и экскурсию по объектам образовательно-производственного кластера «Сельское хозяйство». Им рассказали об особенностях проекта «Профессионалитет», преимуществах обучения и сотрудничестве колледжа с работодателями. Во время экскурсии родители осмотрели лаборатории, учебно-производственные мастерские и специализированные площадки.

На протяжении всего мероприятия школьникам и их родителям помогали амбассадоры «Профессионалитета». Они сопровождали участников между площадками и консультировали по вопросам продолжительности обучения, организации практики и дальнейшего трудоустройства.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования по поручению Минпросвещения России.