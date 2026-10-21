Омский ГАУ расширяет сотрудничество с белорусскими предприятиями

Фото: пресс-служба ОмГАУ

19 октября посол Беларуси в России Юрий Селиверстов посетил Омский ГАУ. Стороны обсудили сотрудничество в подготовке специалистов для сельского хозяйства, использование белорусской техники в обучении студентов и перспективы совместных научных проектов.

Визит состоялся в рамках рабочей поездки дипломата в Омскую область. Регион сотрудничает с Беларусью в сфере агропромышленного комплекса, сельхозмашиностроения, строительства, нефтехимии и компьютерных технологий.

Одно из ключевых направлений партнерства – поставки сельскохозяйственной техники. Интерес омских аграриев к белорусским машинам растет, а развитие дилерской сети помогает удовлетворять спрос. Технику белорусского производства также изучают студенты Омского ГАУ, поскольку практическая подготовка будущих специалистов важна для развития отрасли.

В университете делегацию встретили ректор Оксана Шумакова, заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко и заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Даниил Белошицкий.

Гостям представили образовательные проекты и совместные научные разработки российских и белорусских ученых. Декан факультета технического сервиса в АПК Евгений Демчук познакомил делегацию с инженерным образовательно-производственным кластером и аудиторией, посвященной энергонасыщенной технике Минского тракторного завода.

Фото: пресс-служба ОмГАУ

При поддержке АО «База Агрокомплект» в Омском ГАУ оборудовали специализированные аудитории, посвященные технике ОАО «Гомсельмаш» и Минского тракторного завода. Студенты изучают устройство и принципы работы комбайнов с помощью технологий дополненной реальности, а затем закрепляют знания на реальных машинах.

Во время встречи дипломаты пообщались со студентами. Будущие специалисты рассказали о своих идеях и заинтересованности в стажировках на белорусских предприятиях, выпускающих сельскохозяйственную технику. Юрий Селиверстов и Андрей Шпиленко ответили на вопросы учащихся.

Научный потенциал университета представили проректор по научной работе Наталья Гоман и начальник управления инноваций и предпринимательства Ольга Косенчук. В частности, делегации показали результаты исследований в области селекции зерновых и бобовых культур.

По итогам визита стороны определили новые направления сотрудничества в сфере аграрного образования и подготовки кадров, а также наметили совместные проекты.