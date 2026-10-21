На мосту у Телецентра в Омске возобновился ремонт

Фото: пресс-служба мэрии Омска

На мосту им. 60-летия ВЛКСМ в Омске снова появились рабочие и техника. Как сообщает 12 канал, работы возобновились.

Напомним, в октябре мэрия заявила о расторжении контракта с ООО «Стройтраст». Чиновники уже начали искать нового подрядчика, однако о заключении контракта пока не сообщалось.

Кто проводит работы, старый или новый подрядчик, не сообщается.