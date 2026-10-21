Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

На мосту у Телецентра в Омске возобновился ремонт

На объекте снова заметили строителей и технику.
Ремонт моста у Телецентра Омск

На мосту им. 60-летия ВЛКСМ в Омске снова появились рабочие и техника. Как сообщает 12 канал, работы возобновились.

Напомним, в октябре мэрия заявила о расторжении контракта с ООО «Стройтраст». Чиновники уже начали искать нового подрядчика, однако о заключении контракта пока не сообщалось.

Кто проводит работы, старый или новый подрядчик, не сообщается.

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·Общество·Андрей Андреев

На мосту у Телецентра в Омске возобновился ремонт

На объекте снова заметили строителей и технику.
Ремонт моста у Телецентра Омск

На мосту им. 60-летия ВЛКСМ в Омске снова появились рабочие и техника. Как сообщает 12 канал, работы возобновились.

Напомним, в октябре мэрия заявила о расторжении контракта с ООО «Стройтраст». Чиновники уже начали искать нового подрядчика, однако о заключении контракта пока не сообщалось.

Кто проводит работы, старый или новый подрядчик, не сообщается.

1369
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Рубрика - Общество