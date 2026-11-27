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Арбитражный суд Омской области взыскал с компании «СтройТраст» свыше 4,4 миллиона рублей в пользу областного Управления дорожного хозяйства. Поводом стала затянувшаяся реконструкция переправы через реку Тара в рабочем поселке Муромцево на севере региона.

Как сообщает «РБК Омск» со ссылкой на картотеку «Электронного правосудия», помимо выплаты неустойки, суд обязал подрядчика за месяц после вступления решения в силу завершить все оставшиеся по договору работы.

В частности, строителям предстоит вернуть на откосы ранее снятый плодородный грунт, засеять его травой для укрепления почвы, а также обустроить водосбросы возле двух опор переправы. Пока вердикт арбитража в законную силу не вступил, и у компании есть месяц на подачу жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Договор на обновление объекта стороны подписали еще в октябре 2024 года. Подрядчик должен был выполнить порядка 70 видов работ и сдать мост до конца 2025 года. Стартовую цену контракта в 249,1 миллиона рублей в конце прошлого года скорректировали до 229,8 миллиона. Тем не менее ремонт не окончен до сих пор.

Согласно данным портала госзакупок, к настоящему моменту фирма закрыла работы почти на 213 миллионов рублей и уже трижды получала штрафы за просрочки и нарушения обязательств.

Напомним, сейчас «СтройТраст» также выступает подрядчиком на капитальном ремонте моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске. По первоначальному плану объект требовалось сдать до конца ноября 2026 года, однако в середине октября выяснилось, что отставание от графика достигло 152 дней.

Из-за этого городские власти сначала запустили процедуру расторжения контракта, но позже передумали, сославшись на объективные трудности, возникшие в процессе стройки. Теперь компания обещает полностью закончить ремонт городского моста к 1 августа 2027 года.