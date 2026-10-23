Названы новые сроки сдачи моста у Телецентра в Омске

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Сегодня мэрия Омска аннулировала решение о расторжении контракта на капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ с компанией «Стройтраст». Как сообщает РБК Омск, подрядчик предоставил обновленный график работ и пообещал запустить движение по четырем полосам в понедельник, 26 октября.

В Управлении капитального строительства пояснили, что задержки в ремонте были вызваны объективными факторами. В ходе демонтажа специалисты выявили критические скрытые дефекты: сквозные трещины в главных балках у восьмой опоры, повреждение арматуры ригелей, отсутствие проектных дренажных колодцев и сквозную коррозию металлоконструкций, достигающую 90 % толщины. Кроме того, потребовалось пересмотреть проект переустройства теплотрассы.

Глава «Стройтраста» Арман Акопян заверил городские власти, что все необходимые договоры на поставку материалов уже заключены. Окончательно сдать обновленный мост у Телецентра подрядчик обязуется к 1 августа 2027 года.